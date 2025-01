Jogadores do Zumbi passam ‘perrengue’ com chuteiras antes de vitória sobre o Flamengo

A vitória de virada do Zumbi (AL) sobre o Flamengo, por 2 a 1, pela Copinha, já entrou para história da competição. Além da baixa infraestrutura, o time teve dificuldades horas antes da partida, da última quarta-feira (8). Os jogadores da equipe alagoana tiveram problemas com as chuteiras antes do jogo por causa da chuva.

Pai do atacante do Real Madrid Endrick, Douglas Souza, que é um dos gestores do time, revelou que os atletas não tinham chuteiras com travas para campo molhado.

“Infelizmente, devido à chuva, metade dos nossos atletas tiveram, vamos dizer assim, as chuteiras ‘estouradas’. A chuva está dificultando um pouco, não é à toa que a maioria dos nossos atletas está escorregando”, explicou o pai de Endrick.

Aliás, apenas três jogadores estavam com o material para jogo com chuva. E mesmo assim, foi graças a uma doação do atacante do Real Madrid.

“Nós temos apenas três atletas com chuteiras de travas mistas e são justamente as que doei através do meu filho. Eles estão com essa dificuldade, mas isso não é desculpa, será um incentivo a mais”, completou Douglas Souza.

Classificação e próximo jogo do Flamengo

Com o resultado, o Zumbi chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo 23. Já o Flamengo, que venceu na rodada inicial, manteve os três pontos. São Bernardo, sendo a equipe da casa, e o Cruzeiro, da Paraíba, somam um ponto cada.

Todavia, a próxima partida do Rubro-Negro será no dia 11 de janeiro. O time de Raphael Bahia enfrentará o São Bernardo-SP, com jogo marcado para às 21h45 (de Brasília).

