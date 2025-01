Atlético-MG entra na briga por Natanael. São Paulo tenta seduzir jogador

O São Paulo ganhou um concorrente na briga pela contratação do lateral-direito Natanael, do Coritiba. O Atlético-MG entrou na disputa e também tem interesse no jogador. O Tricolor, aliás, sabe que as condições do Galo são superiores as suas, mas ainda acredita que pode vencer a disputa.

A oferta do São Paulo foi de R$ 8 milhões, em duas parcelas de R$ 4 milhões, que seriam pagas nos anos de 2026 e 2027. Além disso, o Tricolor tentou envolver o volante Luan nas negociações. Contudo, o jogador não mostrou interesse em se transferir para o Coxa.

Na negociação, o Coxa manteria 20% dos direitos econômicos de olho numa valorização. A diretoria do São Paulo argumenta com o Coritiba que esse percentual tende a render bom valor futuro, já que Natanael tem chances de jogar na temporada. Além disso, o Tricolor terá a Libertadores para disputar em 2025, diferente do Galo. Assim, o jogador pode ficar em uma vitrine maior.

O Coritiba vem tentando prorrogar o contrato de Natanael nos últimos meses, mas as primeiras propostas foram recusadas pelo staff do jogador. O empresário do jogador, aliás, vê com bons olhos o lateral atuando na Série A em 2025.

Caso não acerte um novo vínculo com o Coritiba, Natanael pode assinar um pré-contrato com outro clube em junho. Assim, o São Paulo acredita que pode convencer o Coxa a aceitar a oferta enviada para não perder o jogador de graça no ano que vem.

Natanael no Coritiba

Cria do próprio Coritiba, Natanael subiu ao time principal em 2020 e vem sendo o titular absoluto da lateral desde 2021. Ele soma 183 jogos pelo Coxa, com três gols e 12 assistências. Aliás, ele já esteve na mira do São Paulo em outros momentos e também se tornou alvo do Botafogo e clubes de Portugal e da Rússia.

Em meio às negociações, Natanael ficou fora da viagem de pré-temporada do Coritiba. O clube paranaense vai realizar sua preparação para o ano de 2025 em Itu, interior de São Paulo. Contudo, o lateral-direito não viajou com o restante da delegação.

