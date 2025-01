Botafogo calcula faturamento de R$ 700 milhões por 2024

Com duas conquistas importantes e que vão aumentar o faturamento, o Botafogo prevê encerrar o balanço financeiro da última temporada na casa dos R$700 milhões, de acordo com o “ge”. Além dos títulos, direitos de transmissão, bilheteria e patrocínios, somam nesse valor.

Pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o Alvinegro recebeu R$ 261.410.250,00. Além disso, também teve premiação pelas participações na Copa do Brasil e Copa Intercontinental. A maior parcela foi da Libertadores, que rendeu R$ 202 milhões.

A venda de jogadores neste início do ano, no entanto, serão contabilizadas apenas nas receitas desta temporada. O Glorioso, portanto, estima que as negociações de Thiago Almada e Luiz Henrique, somadas, rendam cerca de R$ 250 milhões.

Dessa forma, caso a receita prevista se confirme, o Botafogo vai arrecadar uma quantia acima do dobro de 2023, quando o faturamento ficou em R$ 322 milhões, de acordo com o balanço divulgado pelo clube.

Vale ressaltar que o Alvinegro vem passando por um problema de questão financeira com os jogadores. O clube chegou a atrasar pagamentos, mas parte deles já foram quitados. Agora, falta acertar com os atletas valores referente a premiações. Essa quantia também está atrasada – o Glorioso recebeu os valores no dia 27 de dezembro e com os atrasos, definiu que acertaria no dia 17 de janeiro. No entanto, o elenco exige o pagamento para se reapresentar, ou seja, antes do dia 14 deste mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.