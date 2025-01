Clube do coração e titularidade: o que motivou a saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro

O martelo está batido: Fabrício Bruno será jogador do Cruzeiro. O zagueiro de 29 anos custou à Raposa R$ 45 milhões pelos 100% dos direitos econômicos. A saída do Flamengo para seu primeiro clube na carreira teve bastidores agitados.

Mineiros e cariocas mantiveram longas conversas sobre o defensor. A estratégia de Alexandre Mattos foi buscar um atleta pronto, para chegar e assumir a titularidade, e ele enxergou essa possibilidade em Fabrício Bruno. No entanto, embora o jogador não fosse titular no Rubro-Negro carioca, era considerado importante para o elenco. Por isso, o Flamengo não facilitou a negociação.

Ao longo do processo, ao menos cinco conversas aconteceram. A última, nas últimas horas, teve um desfecho positivo para o Cruzeiro.

Pesaram a favor do time celeste, afinal, duas vontades do jogador. A primeira – e mais importante – foi o desejo de retornar ao clube do coração. Fabrício Bruno iniciou sua carreira em Belo Horizonte e sempre foi torcedor do Cruzeiro.

Além disso, no Flamengo, a titularidade era mais acirrada. No Cruzeiro, a tendência é que isso seja mais tranquilo. O projeto apresentado ao atleta foi claro: ele chega para comandar a defesa.

