Luiz Henrique, do Botafogo, se compara com Ronaldinho Gaúcho e Neymar

Um dos principais destaques do Botafogo na temporada passada e que está de saída do clube, Luiz Henrique, comparou em entrevista ao jornal uruguaio “El País”, suas habilidades com a de Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

“Eu gostava muito do Neymar e do Ronaldinho, porque são jogadores que fizeram muita história com a seleção brasileira e seus clubes. São jogadores habilidosos com eu, rápidos, que pegam bem na bola”, disse.

Além disso, o atacante projetou jogar a próxima Copa do Mundo, que será em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Com as boas atuações pelo Alvinegro, Luiz Henrique defendeu a Seleção Brasileira pela primeira vez na última temporada.

“Sim, esse é o objetivo. Quero jogar nesta Copa do Mundo e também quero ganhar com o Brasil. Sou um jogador que sempre tem coisas à frente que quero conseguir. Quero que, em 2026, tanto eu quanto o Brasil façamos tudo para ganhar essa Copa do Mundo”, afirmou.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo no início de 2024 como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. No entanto, foi superado por Thiago Almada, também no Alvinegro.

Agora, portanto, o atacante já definiu que não segue no clube carioca e tem quatro opções para escolher seu futuro: Lyon, da França, Fiorentina, da Itália e dois clubes da Premier League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.