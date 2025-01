Com propostas, Capasso deve deixar o Vasco

O zagueiro Capasso não deverá seguir no Vasco. Apesar de retornar do empréstimo junto ao Olímpia-PAR, onde foi campeão paraguaio, e se reapresentar na última segunda-feira (6), o argentino deve deixar o clube.

Afinal, de acordo com diretor de futebol Marcelo Sant’Ana, há negociações para a saída do defensor. O clube carioca espera recuperar o dinheiro investido quando de sua contratação, no começo de 2023. O Vasco desembolsou cerca de R$ 9 milhões para contar com o zagueiro ex-Atlético Tucumán (ARG).

Com contrato até apenas o fim de 2025, o Cruz-Maltino não quer arriscar utilizar o jogador e vê-lo saindo de graça. Afinal, ele poderá assinar por qualquer clube a partir de 1º de julho. Dessa forma, a estratégia é fazer caixa, visto que Capasso ficou em alta após o título paraguaio com o Olímpia.

Por lá, anotou cinco gols em 31 partidas, sendo 30 delas como titular. Já pelo Vasco foram apenas 16 partidas, com dois gols marcados. Suas falhas em jogos contra o Flamengo na semifinal do Carioca 2023 contaram alto para que o jogador não se tornasse unanimidade entre a torcida.

Ainda de acordo com Sant’Ana, o Vasco já recebeu propostas pelo defensor, estando nas mãos dele e seu empresário a definição quanto seu futuro. Atualmente, o clube conta com João Victor, Lucas Oliveira, Lyncon e Luiz Gustavo para a zaga. Lucas Freitas, ex-Palmeiras, ainda não foi oficializado, mas já tem acerto para atuar em São Januário.

