Caso Garro: exames apontam uso de drogas por vítima de acidente

O acidente envolvendo o meia Rodrigo Garro teve novidades. Nesta quinta-feira (9), as autoridades argentinas obtiveram os resultados dos exames toxicológicos de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que veio a óbito no incidente. As amostras apontaram 1.56 grama de álcool por litro no sangue da vítima, além de dar positivo para maconha e cocaína. O motociclista, aliás, também estava com a habilitação suspensa há dois anos.

“Chegaram a nós algumas informações importantes, como a da Agência Científica que revelou que as amostras biológicas de Chiaraviglio detectaram um alto nível de álcool no sangue, 1,56 grama por litro, além de dar positivo para cocaína e maconha”, disse o promotor Francisco Cuenca ao site argentino “En Boca de Todos HD”.

Presente na reapresentação do Corinthians, Garro retornou ao país após ser indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, mas sem agravante pelo álcool. O meia aguardará o julgamento em liberdade e, caso necessário, terá a autorização do clube para viajar à Argentina para prestar novos depoimentos às autoridades.

O caso

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, segue como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

Aliás, o jogador acabou enquadrado no artigo 84 do Código Penal, que trata da condução imprudente e negligente de veículo automotor. Por isso, a carteira de habilitação do meia foi suspensa. A diretoria do Corinthians tem oferecido assistência a Garro após o ocorrido.

Com passagens pelo Talleres e Instituto de Córdoba, ambos da Argentina, Garro está no Corinthians desde o início de 2024 e foi um dos principais jogadores do time na última temporada.





