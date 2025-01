XV de Jaú x São Paulo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o XV de Jaú, nesta sexta-feira (10/1), ás 21h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ambas as equipes venceram seus dois compromissos anteriores. Assim, quem vencer garante a primeira posição da chave. Pelo critério de desempate, o Tricolor Paulista joga pelo empate.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o XV de Jaú

Em sua quarta participação do XV de Jaú na Copinha, e o clube faz ótima campanha. Afinal, a equipe venceu ambas as rodadas até o momento na atual edição do torneio, e ocupa a vice-liderança com 6 pontos conquistados, atrás apenas do São Paulo, devido ao critério de desempate. Assim, a equipe aposta no fator casa para conseguir superar o Tricolor Paulista e terminar na primeira colocação da chave para pegar um adversário ”mais acessível” no mata-mata.

Como chega o São Paulo

Na segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo atropelou o Picos com uma goleada de 7 a 0. Assim, garantiu a classificação antecipada para a próxima fase. O destaque da equipe fica com Ryan Francisco, que já tem quatro gols na competição. Por fim, o Tricolor joga pelo empate para terminar na primeira colocação, já que tem um saldo de gols melhor que o XV de Jaú. Contudo, resta saber se Allan Barcellos vai mesclar o time ou colocar força máxima no embate.

XV DE JAÚ X SÃO PAULO

Data e horário: 10/1/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

XV DE JAÚ: Vinicius Dacove; Carlos Daniel, Iago Guilherme, Daniel Passos e Luiz Gabriel; Kaka, Kevyn Alves e Vinicius Tavares; Jorge Quintero, Juan e Marquinhos. Técnico: Isaque Pereira.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Vinicius Bettio.

Auxiliares: Rodrigo Meirelles Bernardo e Jefferson Dutra Girotto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.