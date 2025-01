Santos para em goleiro e é derrotado pela Ferroviária-SP na Copinha

O Santos conheceu a sua primeira derrota na Copinha. Na noite desta quinta-feira (09), o Peixe foi derrotado pela Ferroviária, por 2 a 1. Diego e Thiagão marcaram os gols grenás, enquanto Gabriel Simples descontou para os alvinegros. Além dos artilheiros, o goleiro Igor também marcou seu nome na partida, com sete grandes defesas pelo clube de Araraquara.

Com o resultado, a Locomotiva terminou a fase de grupos na liderança do Grupo 7. Já o Santos ficou na segunda colocação e terá que mudar de sede na próxima fase. No outro confronto da chave, o Tirol-CE venceu o Jaciobá por 2 a 0.

No primeiro tempo, o Santos tentou, mas parou no goleiro Igor. Aos nove minutos, o arqueiro fez duas defesas seguidas em arremates de Lenin e Rodrigo Cezar. Depois, aos 31′, voou para defender de mão trocada um chute de fora da área de Fernando Nava. Dois minutos depois, parou, novamente em sequência, finalizações de Rodrigo Cezar e Gabriel Bontempo.

Logo no começo da segunda etapa, a Ferroviária abriu o placar. Filipe fez boa jogada pela direita, cruzou na área e Diego subiu mais alto para marcar. Depois, o Peixe partiu para cima em busca do empate, mas novamente parou em Igor. Primeiro, uma defesa de queima-roupa em chute de Pepe Firmino. Depois, uma defesa de peito em arremate de Kauan Pereira.

A Ferroviária apostava nos contra-ataques e ampliou o marcador assim. Pedrinho arrancou pela direita, invadiu a área e foi derrubado por Gabriel Simples. Pênalti, que Thiagão bateu forte no canto para marcar o segundo. Nos acréscimos, Pepe Firmino sofreu falta de Gadu na área. Penalidade máxima, que Simples bateu para descontar nos minutos finais de jogo.

Próximos passos

Segundo colocado do grupo, o Santos encara o São José-RS, líder do Grupo 7. A princípio, a partida acontece em Cravinhos. Já a Ferroviária se mantém na Fonte Luminosa e encara o Vitória, na abertura do mata-mata.

