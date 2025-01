Saiba qual o papel do ‘braço direito’ de José Boto no Flamengo

Alfredo Almeida é um dos novos nomes que também apareceu no Flamengo em 2025. O português será o assistente do diretor de futebol José Boto. Ou seja, ele será o “braço direito” do dirigente e passará todas as informações sobre tudo que acontece dentro de campo com os jogadores. No entanto, ele pode ser considerado mais do que isso.

O “braço direito” de José Boto tem Licença UEFA A + Elite Jovem e possui experiência no auxílio da formação de jovens atletas, como realizou durante a passagem por academias do Benfica (POR). Além disso, Alfredo Almeira gosta de trabalhar com aspecto técnico e estratégico das equipes.

Almeida estava com José Boto no Osijek, da Croácia. Ele tem 41 anos, e começou o trabalho no Ninho do Urubu na quarta-feira. Aliás, a ideia que é o assistente observe a parte técnica e seja um nome de confiança. Almeida somente passará informações para o diretor e ficará fora de assuntos de contratações, por exemplo.

Experiência no Brasil

Almeida passou pelo Coimbra-MG. O time de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, existe desde 1986 e tem o nome como homenagem a Zico (Arthur Antunes Coimbra). Mas só em 2009 deixou de ser amador e em 2020 alcançou a elite do Campeonato Mineiro. Com a parceria com o Benfica, o clube passou a ter as categorias sub-15 e sub-17, e Almeida foi o escolhido para ser o coordenador técnico. Foram dois anos até o retorno à Europa no ano passado para ser assistente de Boto no Osijek.

Dupla já passou por susto em 2024

Boto e Almeida, além de parceiros dentro de campo, já mostraram ter grande amizade fora das quatro linhas, mesmo em situação delicada. Em maio de 2024, o novo diretor técnico do Flamengo foi para o aeroporto de Zagreb, na Croácia, para passar férias em Portugal.

Almeida teve a missão de voltar do aeroporto com o carro para deixar na casa de Boto. Pouco depois de estacionar, o veículo recebeu sete tiros. Após investigações, a polícia local identificou o autor dos disparos sendo um mafioso local que teve o objetivo de intimidar o português.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.