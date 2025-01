Fluminense muda perfil dos reforços e foca em juventude e intensidade física

Com o início de uma nova temporada, o Fluminense tem buscado qualificar o elenco e deixar para trás a luta contra o rebaixamento de 2024. Para isso, o Tricolor mostra que seguirá o mesmo caminho da janela do meio do ano. Naquele período, já com Mano Menezes, o clube focou em jogadores mais jovens, voltados à intensidade física e competitividade.

Afinal, depois da conquista da Libertadores de 2023, a direção cometeu diversos erros no planejamento. Entre eles, estão as contratações de atletas já em declínio técnico e físico. Nomes como Douglas Costa, Renato Augusto e Gabriel Pires não renderam o esperado. Ficou, então, um vácuo entre jovens da base e atletas mais experientes, o que trouxe desequilíbrio.

“Acho que o futebol é feito de ciclos. O time de 2023 campeão da Libertadores começa a ser montado em 2021, início de 2022. Jogadores como Cano e Fábio chegaram nesse período. O time foi exitoso durante dois anos, com o bi do Carioca, terceiro no Brasileiro de 2022, semifinalista da Copa do Brasil em 2022 e os títulos da Libertadores e Recopa. No entanto, o ciclo se desgasta, acontece com todos os times que vence”, explicou Mário.

“Acho que quando corrigimos a rota no meio de 2024, reconhecemos que houve um erro no primeiro semestre do ano. O perfil de contratação do meio do ano já deixou claro, e o Mano falou isso. Não é só rejuvenescer o time, mas sim fazer uma mescla melhor. Assim, ficaram jogadores jovens e os com idade avançada, sem o miolo de atleta entre 26 e 30 anos e mais fortes fisicamente”, acrescentou.

Mudanças significativas no elenco e novo perfil de reforços

Diante desse contexto, o Fluminense confirmou, até o momento, seis contratações. Boa parte delas é de jogadores com o perfil citado pelo mandatário em sua última coletiva. O principal deles é Hércules, que tinha mercado por ter sido um dos melhores volantes da última edição do Brasileirão, com a camisa do Fortaleza. Talentoso, o atleta chega (R$ 29 milhões) para ser titular e elevar o patamar do meio-campo.

Além disso, o clube buscou o mercado sul-americano e fez apostas em jovens para 2025. Entre eles, estão o zagueiro argentino Juan Freytes, que estava no Alianza Lima, e o uruguaio Joaquín Lavega, jovem que defendia as cores do River Plate (URU).

Em relação às apostas, Paulo Baya terá sua primeira oportunidade em um clube grande no futebol brasileiro. Com a camisa do Goiás, teve bons números em 2024 que o fizeram chamar a atenção da direção tricolor. No gol, um velho conhecido está de volta. Marcelo Pitaluga, que foi das divisões de base, agora trabalhará com o experiente Fábio.

Mais experiente, com 32 anos, Renê chega para disputar posição com Gabriel Fuentes na lateral-esquerda e dar uma opção mais física pelo lado. Por fim, Canobbio deve acertar a qualquer momento e chega também para brigar pela titularidade no ataque tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.