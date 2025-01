Dono do Cruzeiro abre o jogo sobre novas contratações

O Cruzeiro fez uma janela de transferências bastante agressiva. Até agora, são nove reforços, entre eles Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno. A expectativa, no entanto, é para a chegada de mais um atleta para a defesa, algo que talvez não aconteça.

Segundo o proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, a tendência é que a zaga seja fechada com Fabrício Bruno e que os jovens atletas tenham novas oportunidades.

“Vamos manter o que temos, fechando com o Fabrício. Com a chegada dele, o Diniz está feliz, deu o ok. Vamos com o Fabrício e dar oportunidades aos garotos que temos aqui, como o menino Jonathan (Jesus), que tem um futuro enorme. Vamos valorizar o que temos. E, com o Fabrício, creio que não precisamos mais de outro zagueiro, vamos aguardar. Vamos com tudo e tenho certeza de que vai dar certo”, disse Pedrinho em entrevista ao jornal O Tempo.

O Cruzeiro chegou a negociar e ficou próximo de fechar com o zagueiro Gómez, do Vélez Sarsfield. No entanto, o clube argentino alterou os valores durante as tratativas, o que incomodou a cúpula celeste.

“Encerramos esse caso porque, todo dia, surgia um fato novo, uma mudança (da parte do clube argentino). Então, preferimos encerrar esse assunto”, explicou.

O empresário ressaltou ainda que a tentativa de contratação de Gómez foi uma oportunidade.

“O negócio do Valentín era uma oportunidade. Um menino novo, de 21 anos, com um futuro muito grande. Era um investimento até fora da nossa realidade hoje, algo até além do que estamos pensando, mas também estamos olhando para o futuro. Esse investimento era mais a longo prazo, mas como todo dia surgem mudanças, preferimos parar por aqui”, finalizou.

