Flamengo tem baixas confirmadas para viagem aos EUA; atacante é dúvida

A delegação rubro-negra embarca nesta sexta-feira (10) para Orlando, nos Estados Unidos, com reforços e desfalques na bagagem. Matías Viña e Pedro ficam no Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento de suas respectivas lesões. Em contrapartida, Giorgian De Arrascaeta está recuperado da artroscopia no joelho e volta aos relacionados de Filipe Luís. Ainda restam dúvidas quanto às condições de Everton Cebolinha.

O atacante passará por uma reavaliação médica na manhã desta sexta-feira (10), no CT Ninho do Urubu, antes da definição. Há, porém, otimismo em relação à integração do jogador aos relacionados para viagem. Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo durante o empate com o Palmeiras, em agosto de 2024.

Confirmado como baixa pelo ‘Coluna do Fla’, o uruguaio Matías Viña se lesionou no mesmo dia de Everton Cebolinha. O lateral fraturou a tíbia e precisou de cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado. Pedro, por sua vez, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo – em setembro.

Planejamento do Flamengo

O time principal se apresenta ao CT do Ninho do Urubu no final da tarde, por volta das 17h30, para o último treino no Brasil antes da viagem aos EUA. A atividade está marcada para as 18h30 (de Brasília).

A delegação embarca rumo a Orlando, nos Estados Unidos, às 00h40 da madrugada deste sábado (11). Já no país norte-americano cumprirá uma agenda de nove sessões de treinamentos antes do jogo contra o São Paulo. A primeira atividade está marcada para segunda-feira (13) em horário integral.

O Flamengo encara o São Paulo na estreia do time principal em 2025. Válido pela FC Series, o duelo acontece num domingo, dia 19 de janeiro, a partir das 17h, no Chase Stadium. O estádio pertence ao Inter Miami, clube de Lionel Messi.

