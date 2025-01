Dono da VaideBet diz não reconhecer intermediário em acordo com o Corinthians

Um dos donos da casa de apostas VaideBet, o empresário José André da Rocha Neto disse que fechou pessoalmente o acordo de patrocínio com o Corinthians. Além disso, ele afirmou não conhecer Alex Cassundé, inserido no contrato como intermediador do negócio. O caso é tema de investigação policial desde abril do ano passado.

O Corinthians e a VaideBet vem sendo investigados por suspeita de uso de empresas de fachada, lavagem de dinheiro e outras possíveis ilegalidades. O caso, aliás, é um dos principais motivos para o pedido de impeachment do atual presidente do Timão, Augusto Melo.

À Polícia, José André da Rocha Neto disse ter chegado aos dirigentes do Corinthians por meio de um amigo. O empresário teria se reunido com Augusto Melo o diretor administrativo Marcelo Mariano e outras duas pessoas cujo nome não se recorda no hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo. Lá, eles definiram o acordo.

“Perguntei quanto seria o valor, eles disseram: “só fecha se for três anos”. Eles passaram o valor, eu pedi uma ou duas horas para analisar, peguei um quarto no hotel, subi, fui analisar. O presidente (Augusto Melo), no meio da reunião, teve que sair para uma outra reunião, não sei onde era, fiquei só com Marcelinho e mais três pessoas. Desci já para o restaurante do térreo e disse: “está fechado o negócio, só vamos organizar como vai (sic) ser os pagamentos”, disse o empresário.

Depoimento contradiz versão do Corinthians

Contudo, o depoimento de José André da Rocha Neto contradiz a versão do Corinthians e também da VaideBet. Ambas as partes disseram que iniciaram contatos através de um intermediário sobre a possibilidade de firmar um acordo de patrocinador máster. Este seria Alex Cassundé. Entretanto, na oitiva policial, foi apresentada uma foto do empresário ao dono da VaideBet, que disse nunca tê-lo visto.

Em depoimento em junho do ano passado, Alex Cassundé afirmou que não cobrou por intermediar patrocínio no Corinthians e que conheceu VaideBet no ChatGPT. Contudo, dois representantes da casa de apostas declararam que não há um número de telefone fixo da empresa na internet e que nenhum deles recebeu ligação de Cassundé.

Desde que o caso veio à tona, Augusto Melo, presidente do Corinthians, assegurou a participação do intermediário no negócio. Aliás, ele chegou a dar detalhes das negociações em entrevista. O clube também havia reafirmado a participação de Cassundé nas negociações.

O caso VaideBet

A relação entre Corinthians e a patrocinadora começou a estremecer em maio, em razão de notícias envolvendo uma suposta irregularidade no repasse da comissão pela intermediação do acordo entre a casa de apostas e o clube.

Assim, o contrato gerou uma série de questionamentos internos e externos no Corinthians, sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do clube. Isso fez com que Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, pedisse afastamento até o fim das investigações sobre o caso.

Aliás, o clube e a ex-patrocinadora confirmam que foi estabelecido, em contrato, o pagamento de R$ 25,2 milhões em comissão à Rede Social Media Design, o equivalente a 7% do valor total da parceria. A empresa pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência.

O imbróglio gerou um mal-estar no clube, e alguns diretores também pediram para deixar o cargo. Assim, no dia 7 de junho, a VaideBet e o Corinthians anunciaram a rescisão de contrato.

