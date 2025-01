São Paulo retira oferta para liberação imediata de Wendell

O São Paulo retirou a oferta feita para o Porto pela liberação antecipada do lateral-esquerdo Wendell. O Tricolor se mostrou incomodado com a falta de cooperação dos portugueses e decidiu se retirar. Vale lembrar que o clube paulista já tem um pré-contrato e terá o jogador ao menos em junho.

Inicialmente, o São Paulo ofereceu o lateral-direito Moreira por empréstimo em um período de 18 meses. Além disso, o Porto teria uma obrigação de compra na casa de 2 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. O Tricolor manteria 40%, e o jogador ficaria com 10%. Os portugueses chegaram a aceitar a oferta, mas recuaram e pediram dinheiro à vista.

Agora, sem a oferta do Tricolor Paulista, Wendell começou a pressionar o Porto para aceitar a liberação imediata. O jogador tem encontrado aliados dentro do clube pela liberação antecipada e acredita que há uma chance. O São Paulo, sabendo disso, também está esperançoso. Antes de assinar com o Soberano, o lateral não estava mais nos planos dos portugueses.

Caso não consiga Wendell de imediato, o São Paulo terá que aguardar até junho. Até lá, o técnico Luis Zubeldía contará com o garoto Patryck e o argentino Enzo Díaz. Este último, aliás, já está no Brasil para assinar contrato e deve se juntar ao grupo que está nos Estados Unidos, realizando a pré-temporada, neste final de semana.

A lateral esquerda é uma verdadeira dor de cabeça para o São Paulo em 2025. Isso porque Welington fechou com o Southampton, da Inglaterra, e deixará o clube no ano que vem. Já Lewis, com uma lesão no tornozelo esquerdo, voltou ao Newcastle para tratar a contusão e não joga mais pelo Tricolor.

