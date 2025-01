Pedro Rangel rejeita novo acordo com o Atlético-GO e segue no Fluminense

O goleiro Pedro Rangel não seguirá no Atlético-GO em 2025. Afinal, o atleta, do Fluminense, negociou para permanecer por mais uma temporada emprestado ao Dragão, que foi rebaixado em 2024, porém recusou a proposta. A informação é do portal “ge”.

Os dois clubes chegaram a um acordo para a renovação do empréstimo, entretanto o arqueiro não quis continuar no futebol goiano. Ele, inclusive, já se apresentou ao Tricolor de Laranjeiras.

Com a contratação de Anderson, ex-Cruzeiro, o goleiro acredita que não terá tanto espaço no Dragão, visto que aumentou a concorrência. Ronaldo, titular do time nas últimas temporadas, segue no clube.

“Falei com o Mário Bittencourt (presidente do Fluminense) no fim do ano e houve um acerto entre nós, até com um percentual (de venda) estipulado. O Pedro Rangel ainda não assinou, a janela de transferências abriu agora. É um goleiro que fez algumas partidas boas e que ainda é jovem “, disse Adson Batista na última quarta-feira (8).

