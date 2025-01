Flamengo envia nova proposta por Juninho, do Qarabag

Depois da primeira recusa, o Flamengo enviou uma nova proposta ao Qarabag para contratar Juninho. O Rubro-Negro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) pelo atacante, que pode ser o substituto de Gabigol, agora no Cruzeiro. O clube carioca já tem um acerto com o jogador e agora espera pela resposta do time do Azerbaijão. A informação inicial é do “ge”.

Com otimismo, o Fla tenta convencer o Qarabag, que não ficou feliz com a desistência de Juninho na negociação com o Sevilla. O clube do Azerbaijão, afinal, já tinha acertado todos os detalhes com a equipe espanhola.

Juninho, por sua vez, ficou balançado com o projeto do Rubro-Negro após uma conversa franca com o técnico Filipe Luís. O treinador reiterou seu interesse em contar com o atleta e fez projeções quanto às possibilidades no clube – suficiente para convencê-lo.

No Qarabg desde julho de 2023, Juninho tem vínculo com o atual clube até junho de 2026. O jogador ostenta um status de titular na equipe, com 81 jogos nesse período e 41 gols marcados, além de 14 assistências.

Flamengo no mercado

Diferentemente de Rodolfo Landim, a gestão de Luiz Eduardo Baptista, afinal, tem adotado uma postura mais comedida no mercado – até pelas condições financeiras do clube. O novo departamento de futebol, aliás, tem avaliado carências de forma pontual e feito um trabalho minucioso de scout.

Por fim, o nome de Juninho interesse para preencher a lacuna deixada com a saída de Gabigol, que deixou o clube após o fim de seu contrato. Além do setor ofensivo, o clube também trabalha com a busca por um volante.

