Inter empata com o Flamengo-SP em adeus precoce na Copinha

O Inter empatou com o Flamengo-SP por 0 a 0, nesta sexta-feira (10), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Este resultado garantiu o único ponto do Colorado no Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, o time gaúcho encerrou a sua participação no torneio na última colocação do grupo e sem fazer gol.

O Inter entrou em campo já eliminado de forma precoce, pois perdeu os seus dois primeiros compromissos para o América de Pedrinhas e o Barra, de Santa Catarina. Em contrapartida, o Flamengo de Guarulhos já estava classificado e encerrou a participação na liderança do Grupo 29, com sete pontos. Deste modo, aguarda a definição do seu adversário na segunda fase. No caso, Ibrachina ou Náutico.

Inter tem jogador expulso e mais um desempenho sem inspiração

A equipe gaúcha contou com a maior posse de bola, mas não conseguiu ser eficiente. Até abriu o placar aos 20 minutos da primeira etapa, mas foi anulado. Guilherme Barbosa finalizou de fora da área, o goleiro do Flamengo-SP falhou ao dar rebote e Pedro Henrique converteu para o Inter. Entretanto, ele estava impedido no momento em que a bola sobrou.

Para piorar a situação, Benjamin ainda foi expulso ainda no primeiro tempo pelo segundo amarelo. Apesar da vantagem numérica, os donos da casa não se arriscaram e não causaram perigo ao Colorado.

Flamengo-SP 0x0 Internacional

13ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 29

Data: 10/01/2025 (sexta-feira)

Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos (SP)

FLAMENGO-SP: Kauã Araújo; João Lucas, Dunga, Ruan e Igor Catai; Nícolas, Juan Lemos e Fran; Tiaguinho, Léo Agostinho e Diogo Godke. Técnico: Anderson Neblina.

INTERNACIONAL: Diego Esser; Henrique Lipert, João Dalla Corte, Gabriel Lara e Esley; Benjamin, Kauan Alves e Allex; Carioca, Pedro Henrique e Gabriel Amaral. Técnico: Eder Moraes.

Gol: Não houve

Árbitro: Leomar de Jesus OliveirA (sp)

Auxiliares: Alexandre Nascimento da Silva (SP) e Guilherme Pereira Francisco (SP)

Cartões Amarelos: Diego Godke, 28’/1ºT; Igor Catai, 42’/1ºT (FLA-SP); Benjamin, 09’/1ºT, Gabriel Lara, 13/2ºT (INT)

Cartões Vermelhos: Benjamin 38’/1ºT (INT)

