Pulgar não deve renovar com o Flamengo; saiba motivo

Além de um atacante e zagueiro (com a saída de Fabrício Bruno), o Flamengo pretende contratar um volante para a temporada. No momento, o clube tem três jogadores para posição: Pulgar, Evertton Araújo e Allan. Contudo, o chileno, que é titular, não quer renovar com o Rubro-Negro e pretende sair assim que possível, de acordo com o “ge”. Ele, aliás, tem vínculo até o fim de 2025.

A principal questão para Pulgar é o calendário intenso do futebol brasileiro, que somado às convocações para defender a seleção do Chile nas Datas Fifa, faz com que ele sofra com desgaste físico por conta da maratona de jogos. Assim, ele vive provavelmente seu último ano com a camisa do Flamengo. Pulgar ainda tem voltar de jogar no Velho Continente. Na Europa, o jogador de 30 anos, aliás, soma passagens por Bologna, Galatasaray e Fiorentina.

Com a chegada de Filipe Luís, o chileno ganhou elogios. O treinador afirmou que é “nível Barcelona” e apostou no atleta. Pulgar, afinal, atuou ao todo em 53 jogos em 2024, sendo 47 pelo Flamengo e seis pela seleção do Chile.

As opções de Filipe Luís para substituí-lo são Allan e Evertton Araújo. O primeiro ainda não convenceu com a camisa rubro-negra, enquanto o garoto é visto com potencial, mas ainda se tem cautela. Diante dessa situação, o Flamengo já monitora o mercado para contratar um volante camisa 5.

Agora, o Fla já começa a se mexer no mercado. O desejo é com nome de peso, experiente e consagrado na carreira. Caso o Flamengo não consiga contratar um volante ainda nesta janela, o clube tem a oportunidade de tentar um negócio na janela para o Mundial de Clubes.

