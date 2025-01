Gustavo Sauer rescinde com Botafogo e fica livre no mercado

O Botafogo passa por uma reformulação no elenco para a temporada de 2025. Dessa forma, um dos jogadores que não fazia parte dos planos do Alvinegro é Gustavo Sauer.

Assim, o atacante e o clube carioca optaram pela rescisão de contrato e negociaram o fim da passagem do jogador pelo Glorioso. O vínculo entre as partes era até o fim de 2025. Agora, Sauer fica livre no mercado para assinar com qualquer outro clube.

Gustavo Sauer chegou ao Botafogo em 2022, sendo um dos primeiros reforços da era SAF. Ele disputou 38 partidas e marcou sete gols pelo clube. Ele chegou a ser titular em alguns momentos ao longo da sua passagem, no entanto, não se firmou entre os 11 e acabou perdendo espaço. Dessa forma, nos últimos anos, o meia foi emprestado a Rizespor, da Turquia, e também para o Cuiabá.

Além do meia, o Alvinegro já teve outras saídas do elenco confirmadas: Gatito Fernández, Tchê Tchê, Thiago Almada, Adryelson, Eduardo, Óscar Romero, Marçal e Pablo. Além deles, o técnico Artur Jorge também deixou o comando da equipe. Vale ressaltar que outros nomes como Luiz Henrique podem deixar o Glorioso em breve.

