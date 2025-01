Mano Menezes projeta pré-temporada e analisa reforços do Fluminense

Indo para seu primeiro começo de ano pelo Fluminense, o técnico Mano Menezes falou sobre a pré-temporada do clube. Em entrevista ao próprio canal do Flu no YouTube, divulgada nesta sexta-feira (10), o treinador também revelou o que buscou nos reforços que chegaram para 2025.

“Eu tenho somado algumas pré-temporadas já. Todas elas trazem uma expectativa muito grande. Primeira coisa é planejar bem. Depois, trabalhar muito no dia a dia para que esse planejamento venha acompanhado de uma boa execução, para que traga os resultados que queremos. A gente participou junto da direção desse planejamento. Fomos buscar alguns jogadores. Principalmente, características daquilo que achamos que deveria ser somado ao grupo que temos. Hoje, acredito que temos um equilíbrio maior”, disse.

Ele também falou sobre a mescla entre experiência e juventude, algo que o Fluminense procurou na montagem de elenco para o ano que está começando. Assim, Mano acredita que, com o tempo, o Tricolor estará em um alto patamar.

“Temos a qualidade técnica, temos a qualidade de experiência para saber dosar o equilíbrio de cada jogo. Temos a juventude para dar uma agitada boa na qualidade mais experiente que a gente tem. Equilibrar tudo isso é o trabalho que temos pela frente, nestas primeiras três, quatro semanas. Para depois, com o passar dos jogos, ir ganhando corpo para nos colocarmos sempre entre as primeiras equipes de cada competição que formos jogar”, revelou.

Contratações do Fluminense

Mano Menezes também explicou as contratações do clube. Dessa forma, o comandante falou sobre a chegada de um zagueiro canhoto (Freytes), um volante área a área (Hércules) e dos atacantes (Paulo Baya, Lavega e Canobbio). Além deles, também chegaram Marcelo Pitaluga e Renê.

“Fomos buscar jogadores que preenchessem carências que temos. Um zagueiro esquerdo porque do jeito que os times hoje jogam existe essa necessidade de sair jogando de trás. Às vezes um zagueiro canhoto tem um valor muito grande para a equipe pelo pé. Um volante, que tenha qualidade de jogar de área a área, que hoje é fundamental. Condição física privilegiada de ir e voltar. Jogadores de lado, que tenham capacidade para fazer jogadas, assistências, gols”, analisou.

