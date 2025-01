Vini Jr estuda comprar clube da Segunda Divisão de Portugal

O atacante brasileiro Vini Jr estuda a possibilidade de se tornar proprietário de um clube da Segunda Divisão de Portugal. Ainda não foi especificado qual instituição o astro brasileiro poderia adquirir ações. Tal situação foi confirmada por uma pessoa próxima ao craque. A informação é do jornalista Roberto Antolín.

Mesmo que ainda esteja no início da sua trajetória profissional, o atleta já pensa na sua vida depois que se aposentar do futebol. Por isso, ele planeja sua empreitada no mundo dos negócios. Se Vini Jr sinalizar positivamente para comprar as ações do clube, não será uma situação inédita entre os jogadores profissionais. Um exemplo é o volante Kanté, que é dono do Royal Excelsior Virton, da terceira divisão belga. Ccompanheiro de Real Madrid, Kylian Mbappé também se enquadra neste cenário. Isso porque em julho do ano passado tornou-se acionista majoritário do Caen, da Segunda Divisão francesa.

Vini Jr reata relacionamento com namorada da época do Flamengo

O atacante do Real Madrid de indícios de reaproximação com a influenciadora Maju Mazalli, com quem começou a se envolver entre 2019 e 2021. Ela prestigiou o amado na final da Liga dos Campeões, quando os Galácticos enfrentaram o Borussia Dortmund. Na ocasião, o astro brilhou na decisão e o time espanhol venceu o torneio pela 15ª vez.

Na última semana, Vini Jr esteve em Dubai, nos Emirados Árabes, para participar de eventos e premiações. Em um vídeo compartilhado na rede social, aliás, revela que Maju Mazalli o acompanhou na viagem. Atualmente, ele está na Arábia Saudita com o Real Madrid para as fases finais da Supercopa da Espanha. Inicialmente, os Merengues superaram o Mallorca por 3 a 0 e vão enfrentar o Barcelona na decisão, que ocorre, no próximo domingo (12).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.