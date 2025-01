Mascherano é taxativo sobre chance de Neymar chegar ao Inter Miami

Em virtude de uma entrevista concedida por Neymar para a ‘CNN’, foi reacesa a chama do atacante brasileiro atuar na Major League Soccer (MLS). Tendo, como principal intuito, reeditar o chamado trio MSN, agora, pelo Inter Miami.

Desse modo, durante entrevista coletiva, o técnico da equipe norte-americana, Javier Mascherano, foi questionado diretamente sobre a possibilidade. E o ex-jogador argentino que foi companheiro de Neymar, nos tempos de Barcelona, não fugiu da pergunta.

Na sua avaliação, ele não precisa comentar nada sobre o tema pelo fato de não existir qualquer negociação em curso. Apesar de reconhecer a qualidade do brasileiro, Mascherano ressaltou a limitação de teto salarial existente na MLS como um dos impeditivos para, sequer, aventar uma investida:

“Nós não podemos falar sobre Ney porque não temos nada sobre ele. Obviamente, é um grande jogador, todos os treinadores do mundo o querem. Mas, no momento, você conhece as regras da MLS sobre o teto salarial. Então, para nós, neste momento, é impossível tentar pensar nele.”

Como é de se deduzir, dentro do que o treinador do Inter Miami destacou, a principal figura que consome o orçamento salarial da franquia é Messi. Seus vencimentos nos Estados Unidos são de 12 milhões de dólares anuais (R$ 73,1 milhões). Para se ter uma ideia, esse valor é superior a toda a folha de, pelo menos, 22 dos 29 clubes que disputam a Major League Soccer na atualidade.

