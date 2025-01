Botafogo x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Maricá se enfrentam neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025. Este será o primeiro jogo do Alvinegro sob o comando do técnico interino Carlos Leiria.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band, GOAT e Premiere.

Como chega o Botafogo

Atual campeão da Taça Rio, Libertadores e Brasileiro, o Botafogo vem passando por problemas financeiros e mudanças na equipe técnica e no elenco. Assim, o Alvinegro começa o Estadual com o time formado por jogadores da base e nomes como Patrick de Paula e o uruguaio Valentín Adamo. O elenco principal se reapresenta apenas no dia 14 de janeiro. Dessa forma, será o primeiro jogo do técnico interino Carlos Leiria, que fica no comando com a saída de Artur Jorge.

Como chega o Maricá

Essa será a primeira partida do Maricá na primeira divisão do campeonato. O técnico Reinaldo Oliveira conta sua equipe completa para o confronto. Aliás, é um time com jogadores internacionais, da Argentina, Uruguai e Equador. A equipe, portanto, busca surpreender na competição e se firmar entre os grandes clubes do Rio de Janeiro.

BOTAFOGO X MARICÁ

Campeonato Carioca – 1ª Rodada

Data e horário: 11/1/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

BOTAFOGO: Raul; Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim, Lucyo; Kauê, Patrick de Paula, Newton; Matheus Nascimento, Carlos Alberto, Valentín Adamo. Técnico: Carlos Leiria

MARICÁ: Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro, João Victor; Ramon Batista, Magno Souza, Denilson, Johan Mina; Hugo Borges, Jefferson Da Silva. Técnico: Reinado Oliveira.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA)

