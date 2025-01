Leverkusen vence Dortmund, fora de casa, e cola no líder Bayern

O Bayer Leverkusen obteve excelente resultado nesta sexta-feira, 10/1, no jogo que reabriu o Campeonato Alemão após a pausa para o fim do ano. Pela 18ª rodada. Afinal, o atual campeão foi até Dortmund e venceu o Borussia por 3 a 2. O atacante tcheco Patrick Schick fez dois gols, e Tella marcou o outro para o Leverkusen. Gittens e Guirassy (de pênalti) foram os autores dos gols do Dortmund.

Assim, o Leverkusen chega aos 35 pontos, apenas um atrás do Bayern de Munique, que ainda joga na rodada. O Dortmund, com 25 pontos, corre sério risco de perder a sexta posição (zona da Conference League).

Leverkusen abre vantagem no 1º tempo

Aos 25 minutos, o Leverkusen fez a sua primeira jogada. O Dortmund deu a saída de bola, mas ficou trocando passes na defesa até perder a posse. Nathan Tella aproveitou e mandou uma bomba na área para fazer 1 a 0. E logo fez mais um. Com um novo erro de passe aos 8 minutos, o goleiro Kobel tentou lançar, mas a bola foi parar nos pés dos jogadores do Leverkusen. Após rápida jogada pela esquerda, Hincapié passou por Yan Couto e cruzou para a conclusão de Schick.

Aos 11, após recuperar a bola, Yan Couto fez boa jogada e a bola sobrou para Bynoe Gittens, que bateu sem chance para o goleiro e diminuiu para o Dortmund. Mas a bola não parava de entrar. Aos 19, saindo rápido ao ataque, o Leverkusen trocou passes até que pela direita, cruzou para a conclusão de Patrick Schick, que fez 3 a 1.

A velocidade insana dos primeiros 20 minutos deu uma arrefecida. O Leverkusen, satisfeito com a vantagem, ficou mais na defesa, quase sem posse de bola (apenas 25%), mas sempre buscando uma finalização. O placar seguiu para o intervalo com 3 a 1.

No segundo tempo, o Leverkusen administrou a vantagem, entregando a posse de bola para o Dortmund e arriscando contra-ataques. Schick perdeu grande chance ao receber de Frimpong pela direita e, na marca do pênalti, chutou em cima do goleiro Kobel. Aos 33, num lance polêmico, juiz foi ao VAR ver um lance em que Tapsoba acertou o rosto de Duranville numa dividida e deu pênalti. Guirassy cobrou e diminuiu o placar. Contudo, apesar do apoio da torcida na reta final, o time da casa não chegou ao empate.

Jogos da 16ª rodada do Alemão

Sexta-feira (10/1)

Dortmund 2×3 Leverskusen

Sábado (11/1)

St. Pauli x Eintracht – 11h30

Freiburg x Hosltein Kiel – 11h30

Hoffenheim x Wolfsburg – 11h30

Mainz x Bochum – 11h30

Heidenheim x Union Berlin – 11h30

Borussia M’Gadbach x Bayern – 14h30

Domingo (11/1)

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30

Augsbgurg x Stuttgart – 13h30

