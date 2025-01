Andressa Urach critica Neymar: ‘Não conseguiu terminar o segundo tempo’

A modelo e criadora de conteúdo Andressa Urach deu alguns detalhes sobre o breve affair com o atacante da Seleção Brasileira Neymar, em 2013. Em conversa no podcast “Moskitalks”, a ex-participante de “A Fazenda” revelou que fez “caridade”.

“Eu já fiquei com ele também, já fiquei com todos os amigos dele”, afirmou Andressa, brincando. Em seguida, a modelo garantiu que não queria ficar com o atleta.

“Não queria dar essa moral pra ele, ele se achava demais, sabe? Mas teve um dia que eu pensei: ‘Ai, vou fazer essa caridade’”.

A conversa seguiu em tom de brincadeira. O apresentador, aliás, perguntou sobre o desempenho de Neymar, e ela respondeu: “Ele só não conseguiu terminar o segundo tempo”, finalizou aos risos.

