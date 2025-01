Cria do Vasco, goleiro Pablo revela admiração por ídolos do clube

O Vasco, há anos, inicia o Campeonato Carioca com uma equipe de base, composta por jogadores com pouco espaço no elenco principal e outros recém-chegados. Essa prática permite que o técnico da equipe principal, agora Fábio Carille, e os torcedores conheçam melhor os atletas disponíveis. Um exemplo disso é o goleiro Pablo.

Pablo, aliás, deverá ser o titular do gol cruz-maltino na partida de abertura do estadual contra o Nova Iguaçu, neste sábado (11), no estádio de São Januário. Em entrevista concedida nesta sexta-feira, ele falou sobre sua trajetória até chegar ao Vasco.

“Parei de jogar na linha aos 13 anos. Até então, atuava como meia, mas percebi que não estava dando certo. No futsal, eu jogava como goleiro-linha, e me convenceram a testar no gol. Recebi a oportunidade de fazer um teste como goleiro no Volta Redonda, passei, e, com 15 anos, cheguei ao Vasco”, revelou Pablo.

Após anos nas categorias de base do clube, ele terá a chance de estrear na equipe profissional. O jovem goleiro destacou a importância dessa oportunidade, sem fugir da responsabilidade, e comentou também sobre Léo Jardim, titular da posição desde 2023.

Pablo fala sobre ídolos do Vasco

“É uma chance única para mim, a chance da minha vida. Trabalhei muito para chegar até aqui. Estou no meu caminho e espero mostrar tudo que aprendi”, afirmou Pablo.

“Conversei com o Léo Jardim ontem. Brinquei com ele: ‘Imagina se eu vou bem no primeiro jogo, no segundo… Quem sabe aparece uma oportunidade no terceiro e no quarto’. Ele riu e respondeu na mesma brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, é algo sério. Estou buscando meu espaço no clube. Sei que tenho potencial e evoluo muito ao lado dele. Aqui no Vasco, já trabalhei com vários goleiros, como Acácio, Germano e Helton. Hoje, minha maior inspiração é o Léo Jardim. Ele é um grande amigo e ensina muito a todos nós”, concluiu em entrevista ao portal ge.

