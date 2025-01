Copinha SP: veja os resultados e os classificados desta 6ª feira (10/1)

Nesta sexta-feira, 10/1, rolou a terceira e última rodada de 13 grupos da Copinha SP. Foram 26 jogos conhecendo mais 26 classificados à segunda fase, sendo que algumas das equipes já haviam garantido vagas por antecipação. O São Paulo fechou com campanha 100%. Contudo, o Corinthians, que enfrentou o Santos André com nove reservas, levou a pior e terminou em segundo em seu grupo, Mas garantido. O mesmo ocorreu com o Vasco, que ficou em segundo no seu grupo com três pontos, a pontuação mais baixa de um time que avançou de fase. Contudo, feio mesmo quem fez foi o tradicional Internacional de Porto Alegre. Afinal, terminou em último no seu grupo e está eliminado.

Assim, vamos aos jogos da rodada:

Jogos desta 6ª feira, 10/1, da Copinha

Grupo 2

Ponte Preta 0 x 0 IAPE

Santa Fé-SP 0 x 2 Cuiabá

Classificação: 1º Ponte Preta, 7 pontos (classificado); Iape, 5 pontos (classificado), 3º Cuiabá, 4 (eliminado); 4º Santa Fé-SP, zero (Eliminado)

Grupo 11

Serra Branca 2 x 1 Picos

XV de Jaú 1×2 São Paulo

Classificação: 1º São Paulo, 9 pontos (classificado); XV de Jaú, 5 pontos (classificado), 3º Serra Branca, 3 (eliminado); 4º Picos, zero (Eliminado)

Grupo 14

Portuguesa 3 x 1 América-RJ

Itapirense 0 x 4 Atlético-GO

Classificação: 1º Portuguesa, 7 pontos (classificado); América-RJ, 6 pontos (classificado), 3º Atlético-GO, 4 (eliminado); 4º Itapirense, zero (Eliminado)

Grupo 16

Sergipe 3 x 0 Madureira

Capivariano 3 x 0 Bahia

Classificação: 1º Capivariano, 7 pontos (classificado); Bahia, 6 pontos (classificado), 3º Sergipe, 4 (eliminado); 4º Madureira, zero (Eliminado)

Grupo 18

Novorizontino 3 x 0 Genus

Votoraty 2 x 0 ABC

Classificação: 1º Novorizontino e Votoraty, 7 pontos (classificados); América-RJ, 6 pontos (classificado), 3º ABC, 3 (eliminado); 4º Genus, zero (Eliminado)

Grupo 22

Taubaté 1 x 2 Goiás

Inter de Minas 1 x 1 Marcílio Dias

Classificação: 1º Goiás, 9 pontos (classificado); Marcílio Dias, 4 pontos (classificado), 3º Taubaté, 3 (eliminado); 4º Inter de Minas, 1 (Eliminado)

Grupo 24

União Suzano 2 x 1 Avaí

União-TO 0 x 5 Red Bull Bragantino

Classificação: 1º Bragantino, 7 pontos (classificado); União Suzano, 6 pontos (classificado), 3º Avaí, 3 (eliminado); 4º União-TO, zero (Eliminado)

Grupo 26

Sfera 0 x 1 América-MG

Piauí 3 x 0 Estrela de Março

Classificação: 1º América-MG, 9 pontos (classificado) 2º Sfera, 6 pontos (classificado), 3º Piauí, 3 (eliminado); 4º Estrela de Março, zero (Eliminado)

Grupo 27

Santo André 2 x 0 Corinthians

Porto Velho 4 x 2 Rio Branco-AC

Classificação: 1º Santo André, 9 pontos (classificado); Corinthians, 6 pontos (classificado), 3º Porto Velho, 3 (eliminado); 4º Rio Branco-AC zero (Eliminado)

Grupo 28

Aster 0 x 0 Vila Nova

Falcon 0 x 0 Dourados

Classificação: 1º Falcon e Vila Nova, 5 pontos (classificados), 3ºAster, 4 (eliminado); 4º Dourados, 1 (Eliminado)

Grupo 29

América de Pedrinhas 2 x 2 Barra-SC

Flamengo-SP 0 x 0 Internacional

Classificação: 1º Flamengo-SP, 7 pontos (classificado), 2º Barra, 4 e saldo zero (classificado); 3º America de Pedrinhas, 4 e saldo -1 (eliminado) 4º Internacional, 1 (eliminado)

Grupo 30

Ibrachina 1 x 1 Náutico

Araguacema 3 x 0 Monte Roraima

Classificação: 1º Ibrachina e Náutico, 7 pontos (classificados), 3º Araguacema, 3 (eliminado); 4º Monte Roraima, zero (Eliminado)

Grupo 32

XV de Piracicaba 2 x 1 Canaã-DF

Nacional-SP 1 x 1 Vasco

Classificação: 1º XV Piracicaba, 7 pontos (classificado); 2º Vasco, 3 (classificado) 3º Canaã e Nacional, 2, (eliminados)