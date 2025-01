Carioca-2025 é a chance para trio de ‘renegados’ do Botafogo

Ano novo, vida nova, determina o clichê. No Botafogo, a sentença que ganha popularidade em mensagens de autoajuda vale especialmente para três jogadores. Enquanto os principais nomes só se reapresentam na terça-feira (14), o goleiro Raul, o volante De Paula e o centroavante Nascimento ganham uma oportunidade valiosa e devem iniciar o Campeonato Carioca como titulares. Cada um com uma história diferente. Mas os três “renegados” da temporada 2024. Neste sábado (11), no Estádio Nilton Santos, o trio deve enfrentar o Maricá, às 16h, pela primeira rodada desta edição do Estadual.

Raul, enfim, estreia pelo Mais Tradicional. O goleiro até saiu nas fotos das comemorações nos títulos da Libertadores e do tricampeonato brasileiro. Porém, esquentou o banco para John e Gatito. O máximo que conseguiu foi sair da posição 3 para a 2 em alguns compromissos. Sempre foi, portanto, a terceira opção. Agora, com a saída do ídolo paraguaio, tem a chance de mostrar serviço à torcida e criar uma dor de cabeça para o treinador. O keeper está no Botafogo desde o início de 2024, sendo contatado junto ao São Luiz, do Rio Grande do Sul.

“Chegou o meu momento. Vou fazer minha parte. Poder estrear pelo Botafogo é coisa de outro mundo. Busquei meu espaço, mas havia John e Gatito em ótima fase. Estou trabalhando o máximo para este dia glorioso, com o clube dando toda estrutura. Espero honrar quem acredita em mim. É uma etapa boa. Buscamos evoluir sempre”, colocou Raul.

Garoto prodígio

Os dois próximos da lista são remanescentes do primeiro time na era SAF do Botafogo, no primeiro semestre de 2022. Nascimento já estava no Botafogo e figurava como o jogador mais caro do elenco quando o empresário John Textor arrematou a SAF do clube. Afinal, o garoto era a grande e única promessa da base do clube. Um ativo do Alvinegro com potencial de venda para a Europa. Mas a fera nunca vingou. Na última temporada, por exemplo, parou no time de aspirantes, no vice-campeonato nacional. Será que, agora, recupera o prestígio?

“Está sendo feito um trabalho com ele. Talento incontestável. Titular nas seleções sub-15, sub-17 e 20. Mas nem é mais convocado. Até porque não jogava. Se ele tivesse ficado mais tempo no sub-20, teria mais protagonismo. Subiu muito rápido”, explicou, ao Jogada10, Durcesio Mello, presidente do Botafogo na época em que Nascimento tinha tudo para render mais ao clube, tanto esportivamente quanto financeiramente.

Sacrifício pelo Botafogo

Por falar em altas cifras, o volante De Paula foi a primeira grande contratação da era SAF. Em março de 2022, aliás, ficou no topo do ranking das contratações mais caras da história do clube. O Mais Tradicional pagou 6 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação daquela época) para tirá-lo do Palmeiras e ficar com 50% da fatia do jogador. Depois de duas temporadas irregulares, no entanto, marcada por graves lesões, o volante parou no Criciúma, por empréstimo. Assim, não fez parte das conquistas recentes da Estrela Solitária. Barbosa, Feitas, Gregore e Tchê Tchê sempre estiveram à frente.

“Estou me preparando, continuo evoluindo na parte física, mental e técnica para sempre ajudar o Botafogo. A expectativa é muito boa, penso em grandes coisas. Deixei de viver as minhas férias com a minha família, minha filha, porque quero ajudar o clube e me ajudar também. Vim para conquistar títulos e fazer história”, anunciou De Paula, que terá apenas um ano para, enfim, justificar o dinheiro depositado por seu futebol.

Para brilhar, o trio terá, nestas primeiras rodadas do Estadual, a ajuda de coadjuvantes de 2024, como o volante Kauê e o atacante Carlos Alberto, além dos meninos do sub-23. A equipe ficará sob a responsabilidade do técnico Carlos Leiria.

