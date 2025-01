Maurício Lemos desembarca no Rio para assinar com Vasco

O quinto reforço do Vasco para 2025 já está no Rio de Janeiro. O zagueiro Maurício Lemos, que estava no Atlético Mineiro, desembarcou neste sábado (11), na Cidade Maravilhosa, para realizar exames médicos e assinar com o Gigante da Colina. Assim, a expectativa é que o jogador uruguaio se apresente no CT Moacyr Barbosa na segunda-feira (13).

Maurício Lemos, de 29 anos, será contratado em definitivo. O jogador estava no Atlético Mineiro desde 2023, onde atuou 57 partidas. No ano passado, perdeu espaço e foi a campo somente em 16 jogos, sendo 11 como titular. Entre junho e dezembro, jogou quatro vezes com o técnico Gabriel Milito. Dessa forma, ficou fora dos planos e foi liberado a procurar outro clube.

Revelado pelo Defensor, do Uruguai, Maurício Lemos já teve passagens pelo futebol russo, italiano, espanhol e turco, antes de chegar ao Atlético Mineiro em 2023. No Galo, foi bicampeão estadual. Ele chega ao Vasco para ocupar a lacuna deixada por Léo, negociado com o Athletico-PR. Assim, deve ser titular.

Além de Maurício Lemos, o Vasco contratou o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas, além do meia Tchê Tchê, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo no ano passado. Assim, o Cruz-Maltino tem investido no sistema defensivo, mas segue em busca de reforços para o ataque, com foco na ponta esquerda.

