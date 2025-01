Botafogo e Maricá se enfrentam neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025. Este será o primeiro jogo do Alvinegro sob o comando do técnico interino Carlos Leiria. Este jogo terá a narração da Voz do Esporte. A cobertura se inicia às 14h30, com Aldo Luiz na narração.