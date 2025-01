De virada, Athletico vence Paraná e larga bem na estreia do Paranaense

De virada, o Athletico iniciou a sua campanha pelo terceiro título seguido do Paranaense com vitória. Afinal, neste sábado, 11/1, venceu, de virada, em sua Ligga Arena, o Paraná Clube, time que voltou à elite nesta temporada, por 2 a 1. Os paranistas saíram na frente no primeiro tempo com Eduardo Tanque, no fim da etapa inicial. Contudo, na etapa final, o Furacão virou com Do Yorio e Palacios.

O clássico, além de abrir a competição, valeu taça. A federação resolveu considerá-lo o jogo dos campeões, já que envolveu o campeão da 1ª divisão de 2024 (Athletico) e o da segunda (Paraná). Vale citar que o Paraná Clube é o terceiro maior vencedor estadual, atrás de Coritiba (39) e Athletico (29). Mas é importante lembrar que o Paraná é uma fusão de diversos clubes e tem seu atual nome desde 1989. Considerando todos os títulos dos clubes que se fundiram, seriam 25. Mas, apenas como Paraná, são 7 (o último em 2006).

Paraná na frente

O Paraná Clube, um dos grandes do estado e de volta à elite, fez um bom primeiro tempo diante do Athletico, com status de favorito, time mais qualificado e jogando em casa. Teve menor posse (42%), mas o mesmo número de finalizações e mostrou aplicação tática, indicando que o trabalho defensivo do técnico Argel Fuchs (ex-treinador de Inter, Benfica, Cruzeiro e Santos) foi bem executado. Chegou a fazer um gol com Diego Tavares, mas foi anulado por impedimento. O Furacão teve chances com Bellezzi, Babi e Luiz Fernando, após escanteio de Zapelli, que foi na trave. Contudo, aos 45, o Paraná fez seu gol. O escanteio cobrado da direita encontrou a cabeça de Eduardo Taque, que testou para fazer 1 a 0.

Virada do Athletico

No segundo tempo, o Athletico começou a mudar a cara do jogo. Conseguiu o empate aos 17 da etapa final. Em lance confuso na área, Zapelli bateu de virada e a bola foi no braço da zaga. Pênalti. Zapelli cobrou e o goleiro Gasparoto fez grande defesa, mas a bola bateu no travessão. Porém, o goleiro saiu comemorando, mas a esfera estava em jogo. Di Yorio completou para a rede. Apesar da bela defesa, a falha do goleiro em seguida foi incrível e o Athletico empatava o jogo.

O gol motivou o Furacão e sua torcida. A virada veio aos 32. Raul avançou pela esquerda e cruzou para a área. João Cruz não chegou a tempo, mas sua ação matou a defesa paranista. Assim, Palacios apareceu livre com o gol vazio, foi só tocar e correr para o abraço. O Furacão virava o jogo e, assim, garantia a vitória

1ªrodada do Paranaense

Sábado (11/1)

Atlético 2×1 Paraná

Rio Branco x Azuriz

Domingo (12/1)

Operário-PR x Andraus

Coritiba x Londrina

Cianorte x FC Cascavel

Maringá x São Joseense

