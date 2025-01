Com um a mais, Botafogo joga mal e perde para o Maricá pelo Carioca-2025

Com um time alternativo, o Botafogo não teve uma boa estreia pelo Campeonato Carioca 2025. Afinal, o Alvinegro teve um fraco desempenho diante do Maricá, estreante na Série A, e perdeu por 2 a 1 em pleno Nilton Santos. Denílson, ainda no primeiro tempo, e Hugo Borges, de falta, fizeram os gols do Tsunami, enquanto Patrick de Paula descontou no fim, de pênalti.

Na próxima rodada, o Glorioso entra em campo para enfrentar a Portuguesa, na terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O Maricá, por sua vez, recebe o Boavista no dia seguinte, às 15h45 (de Brasília), no João Saldanha.

Tento histórico

Logo aos três minutos de jogo, o Maricá, que conquistou o acesso à Série A do Carioca, saiu na frente em pleno Nilton Santos. No lance, Jefferson ganhou a dividida e, em seguida, encontrou Denílson na área. O atacante, então, finalizou no canto do goleiro Raul e abriu o placar.

Na rua

Em desvantagem no placar, o Alvinegro foi em busca do empate no Niltão. Assim, Matheus Nascimento aproveitou o erro de Mizael e acionou Carlos Alberto, que foi em direção ao gol adversário. O defensor do Maricá, entretanto, impediu a progressão do jogador e foi expulso.

Torpedo de longe

Ao longo de todo primeiro tempo, os comandados de Carlos Leiria tiveram muita dificuldade para construir e incomodar o adversário. Tanto que a melhor chance foi de fora da área, quando Newton arriscou, de longe, e obrigou o goleiro Dida a fazer uma grande defesa.

Perigo na direita

Na volta do intervalo, Yarlen entrou muito bem e aproveitou os espaços no corredor para levar perigo. Mas na vezes em que cruzou na área, não encontrou ninguém que pudesse aproveitar e colocar a bola no fundo das redes.

Tsunami surpreende

Em cobrança de falta, Hugo Borges colocou no canto esquerdo do goleiro Raul e ampliou o marcador para o Tsunami. Nesse sentido, o arqueiro alvinegro falhou, visto que a bola foi em seu canto e chegou a tocar na trave antes de entrar.

Glorioso diminui

No fim da partida, Yarlen se apresentou em profundidade, agora pelo lado esquerdo e foi derrubado na área. Em seguida, Patrick de Paula foi para a cobrança de pênalti e descontou. O Botafogo até tentou o empate no fim, mas faltou tranquilidade e saiu de campo com a derrota na estreia.

BOTAFOGO 1 x 2 MARICÁ

Campeonato Carioca – 1ª Rodada

Data e horário: 11/1/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Denílson 3’/1ºT (0-1); Hugo Borges 17’/2ºT (0-2); Patrick de Paula 45’/2ºT (1-2)

BOTAFOGO: Raul; Kauê Leonardo (Yarlen – intervalo), Kawan (Kauan Lindres 27’/2ºT), Serafim, Lucyo (Rafael Lobato 27’/2ºT); Patrick de Paula, Newton e Kauê Rodrigues; Carlos Alberto (Kayke Queiroz 45’/2ºT), Vitinho Vaz (Adamo 35’/2ºT)e Matheus Nascimento Técnico: Carlos Leiria

MARICÁ: Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro e João Victor; Ramon Batista, Bruninho (Gutemberg 12’2ºT), João Victor e Walber (Hugo Borges 12’/2ºT); Denílson (Magno Souza 23’/2ºT) e Jefferson (Felipe Carvalho 12’/1ºT). Técnico: Reinado Oliveira.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA)

Cartões Amarelos: Newton (BOT)

Cartões Vermelhos: Mizael (9’/1ºT) (MAR)

