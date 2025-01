Nos pênaltis, Benfica é campeão da Taça da Liga de Portugal

O Benfica é o campeão da Taça da Liga de Portugal. Neste sábado, 11/1, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, os benfiquistas venceram o Sporting, nos pênaltis, por 7 a 6, após 1 a 1 no tempo normal. O Benfica saiu na frente com o norueguês Schjelderup. O artilheiro sueco Gyokeres, de pênalti, empatou ainda na primeira etapa. Nas penalidades, apenas um errou, Trincão. Trubin defendeu.

O Benfica, que eliminou o então atual campeão Braga na semifinal, ganhou seu oitavo caneco. Afinal, também levou em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16. Os benfiquistas são os maiores campeões.

Benfica marca; Sporting empata

O Benfica fez um primeiro tempo mais ajustado taticamente, com boas trocas de passes e Di María centralizando as jogadas. Já o Sporting dependia quase sempre de alguma ligação entre Maxi Araújo e Gyokeres. Aos 29 minutos, os benfiquistas saíram na frente quando Di María recebeu na intermediária, levou a bola até a entrada da área e tocou para Andreas Schjelderup. Este cortou para o meio da área e chutou no canto esquerdo do goleiro Franco Israel. Pouco depois, o Sporting quase se empatou com Quenda. Mas a igualdade veio aos 43. Gyokeres, pela esquerda, tocou na área para Maxi Araújo e este foi derrubado por Florentino. O artilheiro de 2024 no mundo cobrou a penalidade. Uma bomba no meio do gol para deixar tudo igual.

O ritmo no segundo tempo caiu. Mas o Sporting foi ligeiramente melhor. Contudo, a grande chance foi do Benfica, com um chute de Di María que o goleiro Franco Israel fez defesa de alto grau de dificuldade. Assim, sem a bola entrar na rede, depois dos 30 minutos, os times jogaram de forma cautelosa, interessados em decidir o título nos pênaltis. O que rolou. Após 13 cobranças corretas, Tricnão teve seu chute defendido por Trubin e o Benfica venceu por 7 a 6 para sagrar-se campeão.

Nos pênaltis

Para o Benfica: Di María, Antonio Silva, Otamendi, Akturcoglu, Renato Sanches, Leandro Barreiro e Florentino marcaram;

Para o Sporting: Gyokeres, Hjulmand, Harder, Maxi Araújo, Debast e Quenda marcaram; Trubin defendeu a cobrança de Trincão

