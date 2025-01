Atlético tenta a contratação de Tomás Cuello, do Athletico-PR

O Atlético segue no mercado na busca por mais um atacante para reforçar o elenco, ainda mais com a saída de Paulinho para o Palmeiras. Assim, o Galo fez uma proposta para adquirir os direitos econômicos do argentino Tomás Cuello, do Athletico-PR. A informação é do jornalista italiano Luca Bendon.

Dessa forma, o clube ofereceu cerca de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual) pelo jogador, que foi um dos destaques do Furacão, apesar do rebaixamento.

Vale lembrar que Tomás Cuello trabalhou com Cuca, novo treinador da equipe mineira, na curta passagem do treinador pelo Athletico.