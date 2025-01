Palmeiras goleia em jogo-treino antes da estreia no Paulistão; Aníbal Moreno comenta renovação

Neste sábado (11), em jogo-treino antes da estreia pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras derrotou por 4 a 1, de virada, o EC São Bernardo na Academia de Futebol. Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Mauricio e Thalys anotaram os gols. O elenco, aliás, foi dividido em dois, com cada grupo disputando dois jogos de 30 minutos.

Também neste sábado, o clube oficializou a renovação com o volante Aníbal Moreno por mais uma temporada. Assim, o vínculo do argentino se estende até dezembro de 2029.

“Feliz por ficar mais tempo aqui no Palmeiras. Desde que cheguei, me senti bem acolhido. Portanto, agora é seguir melhorando. Sei que ainda tenho muito a dar pelo Palmeiras, pelos meus companheiros. Esse ano será intenso, até mais do que o ano passado, vou dar meu melhor”, disse o atleta, em entrevista ao site do clube.

Aníbal Moreno também comentou a importância do amistoso como etapa da preparação para a largada na temporada.

“O jogo-treino ajuda a pegar ritmo. É o quarto dia de futebol depois da volta, normal sentir um pouco o cansaço. É assim mesmo, a pré-temporada é forte e vamos nos preparar ainda melhor. Teremos muitas competições, vamos brigar e buscar títulos, que é o que o Palmeiras demanda. Vamos dar o melhor de nós”, encerrou.

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista será diante da Portuguesa na próxima quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

