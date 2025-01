Sob a batuta de Gustavo Quinteros, Grêmio agenda dois jogos-treino nesta semana

O Grêmio marcou seus dois primeiros testes para a pré-temporada de 2025. Assim, o técnico Gustavo Quinteros terá na próxima semana dois jogos-treino para analisar a equipe gaúcha.

Dessa forma, o Tricolor marcou jogo-treino com o São José na próxima segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho, e com o Avenida na próxima sexta (17). Ambos fazem parte da programação da pré-temporada antes do início do Campeonato Gaúcho, que terá início dia 22.

A tendência é que a equipe passe por outros testes antes da estreia contra o contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, às 22h (de Brasília), no dia 22.

Por fim, vale lembrar que a pré-temporada se iniciou na quarta-feira e reservou dois turnos até a sexta. Além disso, neste sábado e na segunda, dia do duelo com o São José, os trabalhos acontecem apenas para a parte da manhã. Villasanti, recuperado de uma conjuntivite, está integrado aos treinos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.