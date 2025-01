Flamengo bate o São Bernardo e avança à segunda fase da Copinha

O Flamengo sacramentou sua vaga na próxima fase da Copinha, neste sábado (11), em Mogi das Cruzes. Afinal, a equipe rubro-negra bateu o São Bernardo por 3 a 1 e avançou na segunda colocação do Grupo 23. Felipe Lima e Bill (2) marcaram os gols do time carioca, enquanto Xing descontou.

No outro jogo da chave, Cruzeiro (PB) e Zumbi ficaram no empate por 1 a 1 e a equipe de Alagoas ficou com a primeira posição. Na próxima fase, o Zumbi medirá forças com o União Suzano, enquanto o Flamengo terá pela frente o Red Bull Bragantino, que ficou em primeiro no Grupo 24.

No primeiro tempo, o Flamengo foi para cima e logo abriu o placar. Germano observou o espaço e lançou Pedro Leão em profundidade. Assim, o defensor encontrou Felipe Lima, livre, para estufar a rede. Em seguida, Pedro voltou a criar boa jogada e chutou rente à trave.

Ainda na primeira etapa, o São Bernardo chegou a estufar a rede, mas o gol não valeu. A equipe paulista cobrou o escanteio em jogada ensaiada. A bola sobrou para Sorriso marcar, mas árbitro assinalou impedimento na jogada. Aos 42, Ismael recebeu e soltou uma pancada no travessão, enquanto, aos 48, Luis Aucélio acertou a trave.

Rubro-Negro deslancha na etapa final

Com a volta do intervalo, a partida caiu de intensidade e as grandes chances da primeira etapa ficaram para trás. Mas foi o Rubro-Negro que ampliou o marcador. Thiago Bispo errou a saída de bola no campo de defesa, algo que resultou no gol de Bill, livre, o segundo da equipe carioca.

Três minutos depois, em rápido contra-ataque, Felipe Lima carregou a bola em profundidade e deu um passe açucarado para Bill, que só teve o trabalho de tirar do goleiro. Por fim, Xing recebeu de Isaac Xavier e descontou para o São Bernardo, mas já era tarde para uma possível recuperação.

