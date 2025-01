O Flamengo, atual campeão, estreia no Campeonato Carioca de 2025 e inicia a busca pelo bicampeonato, além da sétima final consecutiva. O Rubro-Negro, com um time alternativo enfrenta o Boavista, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela 1ª rodada da Taça Guanabara. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 14h30 com o seu tradicional pré-jogo. E assim que a bola rolar a narração é de Eduardo Rizatti estará na narração.