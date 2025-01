A segunda fase da Copa São Paulo de futebol junior começa neste domingo, 12/1. E um dos jogos será Fluminense x CRB. Primeiro colocado de seu grupo na fase passada, o time carioca é o favorito neste duelo que ocorrerá às 21h30 (de Brasilia), no Estádio Municipal de Lins. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia sua cobertura com um esquenta a patir das 20h (de Brasília) sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.