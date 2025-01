Arsenal e Manchester United, neste domingo, 12/1, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, foi emocionante. O duelo no Emirates, em Londres, Ficou marcado pela nova lesão de Gabriel Jesus. Mas também pela atuação fantástica do goleiro do United, Bayindir, reserva de Onana. No tempo normal, empate em 1 a 1, com gols na etapa final: Bruno Fernandes abrindo o placar para os Red Devils, mas o Arsenal empatando com o brasileiro Gabriel Magalhães, quando já tinha um a mais (Dalot expulso). E só não virou por causa de Bayindir, que defendeu pênalti de Odegaard e fez duas defesas espetaculares na reta final. Nas penalidades, United 5 a 3, com o turco Bayindir defendendo a cobrança de Havertz.

Assim, o Manchester United, vencedor da edição passada, segue em busca do 14º título, o que o faria emptar com o Arsenal como otimecom mais canecos Copas da Inglaterra em sua galeria de troféus

A Via Crucis de Jesus

O Arsenal chegou a fazer um gol no primeiro tempo, com Martinelli, mas o brasileiro estava impedido quando recebeu a bola antes de arrematar para a rede. Contudo, o jogo foi marcado por grande equilíbrio nas intermediárias e as defesas levando a melhor. Mas o lance mais marcante da etapa foi a lesão de Gabriel Jesus. O atacante foi ajudar a defesa e trombou com Bruno Fernandes, mas deu um jeito no tornozelo direito e teve que ser substituído. O lance, inclusive, teve outra curiosidade. O atacante queria falta de Gabriel Jesus na jogada, reclamou porque o árbitro mandou seguir e acabou levando amarelo.

Bayindir, o cara do United

No segundo tempo, o jogo pegou fogo e o United saiu na frente aos 6 minutos, com Garnacho levando a bola pela direita e rolando para a finalização certeira de Bruno Fernandes na entrada da área. Contudo, aos 18, Dalot foi expulso pelo segundo amarelo após falta. E isso foi vital para os visitantes. No minuto seguinte, após bola levantada na área, Gabriel Magalhães chutou, a bola bateu na zaga e entrou.

O Arsenal teve tudo para virar quando, aos 29, sofreu pênalti de Maguire. Odegaard cobrou no canto esquerdo, mas Bayindir chegou a tempo e fez uma grande defesa. E o goleiro turco seguiu impecável, com pelo menos duas defesas cinematográficas em conclusões de Declan Rice. Graças a ele, o duelo foi para a prorrogação.

No tempo extra, destaque para o goleiro Raya, que no início do segundo tempo da prorrogação fez um milagre. Zirkzee entrou livre e chutou com contrapé do arqueiro, que se esticou e conseguiu tocar na bola, mandando-a para escanteio. Como o placar não foi alterado, decisão nos pênaltis, quando mais uma vez Bayindir fez das suas, defendendo a cobrança de Havertz.

Nos pênaltis, United 5 a 3

Para o Manchester United: Bruno Fernandes, Diallo, Yoro, Lisandro Martínez e Zirkzee marcaram

Para o Arsenal: Odegaard, Rice, Partey marcaram; mas Bayindir defendeu a cobrança de Havertz

