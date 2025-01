José Boto, diretor de futebol do Flamengo, confirma acordo com Juninho

EO português José Boto mostrou não ter papas na língua para tratar publicamente sobre assuntos relacionados ao planejamento e contratações no Flamengo. Em coletiva neste domingo (12), o novo diretor de futebol do Rubro-Negro confirmou acordo pelo atacante Juninho, do Qarabag, mas evitou tratá-lo como atleta do clube.

“Há um acordo, mas só será jogador do Flamengo quando assinar. Qualquer jogador só é jogador do Flamengo depois que assinar e passar por exames médicos. Isso ainda não aconteceu”, pontou Boto.

José Boto aproveitou a oportunidade para reiterar uma das mudanças mais evidentes na metodologia de trabalho com a nova gestão. “Não há necessidade de fazer contratações de 15 milhões de euros. Estamos atentos ao mercado. Queremos reforçar, mas bem, o elenco”.

O Rubro-Negro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,28 milhões) ao Qarabag para comprar Juninho em definitivo – cifra superior à do Sevilla, da Espanha. Apesar de ceder ao valor exigido pelo clube do Azerbeijão, os cariocas conseguiram costurar o negócio para pagamento parcelado.

Mais baixas no Flamengo

Desde a chegada de Boto, o Rubro-Negro perdeu duas peças de renome na zaga: David Luiz e Fabrício Bruno. O segundo assinou recentemente com o Cruzeiro e, inclusive, já participou de atividades com o novo clube.

Boto, porém, garante que não haverá outras saídas de peso nesta janela. As baixas se fizeram necessárias devido às condições de caixa do clube, que precisava negociar algumas peças, mas só devem acontecer novamente num caso extraordinário.

“Nós sabemos da dificuldade para o ano. Não queremos esconder isso para ninguém. Quando aceitei sabia disso, Filipe sabia disso. Mas não estamos em salto. Temos um elenco muito bom. Então, não nos preocupa fazer contratações daquelas de muitos milhões. Não vamos perder nenhum jogador que consideramos importante para a equipe. Não sai ninguém (importante). Isso não acontecerá”, e concluiu:

“Só saem jogadores que não são tão importantes para os nossos objetivos. Queremos ganhar todas as competições, com prioridade para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não está em salto. Queremos reforçar o elenco e não deixá-lo mais frágil. Não especulem sobre saídas, não sai ninguém”.

Pré-temporada nos EUA

A coletiva de imprensa de José Boto ocorreu neste domingo (12) em Gainesville, nos Estados Unidos, sede da pré-temporada do grupo principal. O elenco comandado por Filipe Luís se prepara para o amistoso diante do São Paulo, no dia 19 de janeiro, pela FC Series. Depois, a delegação retorna ao Brasil para dar continuidade ao Campeonato Carioca.

