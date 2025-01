Coritiba é derrotado pelo Londrina na estreia no Paranaense

O Coritiba estreou com derrota na temporada. Semifinalista do Campeonato Paranaense no ano passado, o Coxa perdeu para o Londrina por 2 a 0, neste domingo (12), no Couto Pereira, pela 1ª rodada. Iago Teles precisou de 15 minutos para marcar os dois gols do Tubarão ainda no primeiro tempo.

Veja a classificação do Campeonato Paranaense!

O jogo começou animado no Couto Pereira. Com apenas 30 segundos, Ruan Gustavo derrubou Iago Teles na área, que converteu o pênalti e abriu o placar. O Coritiba sentiu o gol e não conseguiu se encontrar. O Londrina, por sua vez, assustava e ampliou o resultado aos 15, mais uma vez com o camisa 11.

Após aumentar a vantagem, o Londrina recuou. Porém, o Coritiba teve dificuldades de furar o ferrolho. O Tubarão, por outro lado, quase fez o terceiro em lance de duas finalizações aos 44 minutos, mas Gabriel Leite salvou o Coxa. O goleiro voltou a trabalhar no início da etapa final — e quase frangou — mas evitou uma derrota maior.

Com a vitória, o Londrina soma os primeiros três pontos no Campeonato Paranaense, enquanto o Coritiba começa zerado. O Coxa volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), conttra o São Joseenense, pela 2ª rodada, no Couto Pereira. Já o Londrina visita o Cascavel, no mesmo dia e horário.

