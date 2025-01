Bahia, com time alternativo, abre temporada com tropeço

O Bahia empatou em 0 a 0 com Jacuipense, neste domingo (12), pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O duelo foi disputado no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, no interior do estado. Com o ponto conquistado, os dois times encontram-se na zona intermediária da classificação.

O Tricolor, vale lembrar, atuou com time alternativo, afinal, os principais jogadores e o técnico Rogério Ceni estão na pré-temporada na Espanha. O planejamento, aliás, prevê um duelo contra o Girona B, outro time sob a gestão do Grupo City. Dessa forma, o Bahia foi comandado por Léo Galbes, do sub-20.

O Campeonato Baiano é disputado por 10 times, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Posteriormente, os quatro primeiros avançam para a semifinal. O Vitória, maior rival do Bahia e que também disputará a Série A em 2025, também estreou com empate sem gols, no sábado (11), contra o Barcelona de Ilheús.

Maior campeão baiano (50), o Bahia recebe agora o Atético-BA, na próxima quinta-feira (16), às 21h30, na Fonte Nova. O Tricolor jogará mais uma vez com time alternativo, assim como diante do Jacobina, no final de semana que vem.

Além do Campeonato Baiano, o Bahia disputará ainda o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América em 2025.

