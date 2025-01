Cruzeiro vence America-RJ nos pênaltis e avança na Copinha

Com uma vitória nos pênaltis por 5 a 3 sobre o America-RJ, o Cruzeiro avançou na Copinha, neste domingo (12). No tempo normal, 1 a 1, em partida disputada em São Carlos, no interior de São Paulo. Fortunato marcou para os cariocas, enquanto Janderson igualou para a equipe mineira.

O Cruzeiro agora espera pelo vencedor de Portuguesa (SP) e Real Brasília, que se enfrentam ainda neste domingo. A Raposa vai em busca do segundo título, afinal, foi campeão em 2007. O America, ao mesmo tempo que lamenta a eliminação, valoriza a campanha mais longeva da história do time na Copinha. O maior campeão é o Corinthians, com 11 títulos.

O America abriu o placar aos 40 do primeiro tempo, quando Fortunato recebeu na lateral esquerda, invadiu a área e chutou sem chances para o goleiro Marcelo. Foi um belo gol. No entanto, o Cruzeiro buscou o empate quatro minutos mais tarde, Cauan cobrou escanteio, e a bola sobrou para Janderson marcar com a coxa direita.

Marcelo pegou penalti de Caio logo na primeira cobrança do America. No entanto, Kauan, Choque e Davi marcaram para o Mecão. Já o Cruzeiro teve 100% de aproveitamento, com Bruno Alves, Rayan, Janderson e Kauã anotaram para o Cabuloso.

