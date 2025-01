Divórcio entre Allan, do Flamengo, e Holleben envolve demissão em massa e violência patrimonial

Allan Souza, do Flamengo, e Jordana Holleben passam por discordâncias capazes de resultar num lide em meio ao processo de separação. Segundo fontes, atitudes do jogador têm interferido diretamente na demora – e impedimento – da assinatura do divórcio, solicitado pelo casal no início de dezembro de 2024.

O casamento de mais de seis anos já estava em crise há meses antes do término, em dezembro. Jordana, responsável por dar entrada nos papéis do divórcio, matutava a ideia de separação desde maio – pouco depois de um dos afastamentos do ex-casal. A ideia partiu de uma insatisfação da influenciadora, que enfrentava problemas pessoais à época.

Holleben ficou insatisfeita com a ”falta de empatia” do marido em relação aos acontecimentos com seus familiares no Rio Grande do Sul. Parte da família de Jordana sofreu com as consequências das chuvas e enchentes no Estado, e o volante rubro-negro teria demorado a oferecer auxílio.

Depois de tentativas no sentido de reconciliação, a gota d’água chegou junto ao título da Copa do Brasil – conquistado pelo Rubro-Negro, em novembro. Allan ‘cortou’ o nome de Holleben de sua lista de convidados para acompanhar o duelo na Arena MRV, no dia 10, e também proibiu a presença de seus familiares no estádio.

Crises e separação

Conforme mencionado, Holleben estava insatisfeita desde o caso envolvendo seus familiares do Sul. Jordana encabeçou campanhas para conseguir doações à época e, ainda segundo o ‘Extra’, deixou Allan desconfortável com a situação.

“Ele doou R$ 2 mil, na época, e não quis mais saber de nada. Isso a deixou muito mal. Os pais dela ficaram sem água em casa”, revelou uma amiga da influenciadora.

Jordana relevou – ou pelo menos tentou – a situação e seguiu com o casamento até o caso da Copa do Brasil. Ao tomar conhecimento da decisão do ex-marido, pediu a separação e o expulsou da mansão no condomínio Alphavilla, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Holleben ainda vive na residência com os filhos do casal.

Jogador do Flamengo ‘prejudica’ divórcio

Algumas atitudes do volante têm influenciado nas desavenças do processo de separação do ex-casal. Allan, por exemplo, quer que Holleben deixe a mansão que mora com os filhos para retornar a Porto Alegre, onde a família de Jordana vive. Em contrapartida, ela não pensa em deixar o Rio de Janeiro neste momento.

Ciente da postura irredutível de Holleben, que se diz adaptada ao Rio, Allan demitiu a equipe de funcionários que trabalhava na mansão. Fontes afirmam que o volante tomou essa atitude na tentativa de pressioná-la a deixar o local.

Allan Souza também reduziu a quantia da ‘mesada’ dada à Jordana, e agora ela recebe um valor capaz de cobrir 25% dos custos com a casa e os filhos. Vale frisar que o atleta recebe R$ 1 milhão de salário no Rubro-Negro carioca.

