Flamengo tem acordo encaminhado para enfrentar Volta Redonda em Brasília

O Flamengo encaminhou um acordo para enfrentar o Volta Redonda em Brasília pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no dia 25 de janeiro. O Voltaço, mandante da partida, recebeu a oferta para mandar o jogo para o Distrito Federal, e as equipes costuram o acordo para jogarem no Mané Garrincha. A informação é do portal “ge”.

Vale destacar que este será justamente o primeiro jogo do elenco principal na temporada. Afinal, as quatro primeiras partidas do Carioca serão disputadas por uma equipe formada em sua maioria por jogadores do sub-20.

Depois de 73 jogos oficiais em 2024, o gramado do Maracanã passará por manutenção. Diante disso, o Flamengo mandará os quatro primeiros jogos do Estadual no Nordeste. No entanto, perdeu para o Boavista por 2 a 1 na estreia, no Batistão, em Sergipe.

Por fim, no momento, a equipe principal está em pré-temporada nos Estados Unidos e treinará em Gainesville até o dia 18 de janeiro, quando viajará para Fort Lauderdale. Na sequência, no dia 19, o time mede forças com o São Paulo no estádio do Inter Miami, pelo FC Series.