‘Vou assassinar seu bebê’: esposa de jogador do Arsenal relata ameaças nas redes sociais

Sophia Havertz, esposa de Kai Havertz, se tornou alvo de ameaças nas redes sociais após a eliminação do Arsenal para o Manchester United na Copa da Inglaterra. O atacante desperdiçou a segunda cobrança dos Gunners nas disputas de pênaltis, e torcedores o responsabilizaram pela derrota por 5 a 3.

Nas duas mensagens expostas por Sophia, os usuários fazem ameaças diretas ao bebê do casal. A influencer anunciou sua gravidez nas redes sociais no dia 28 de novembro. “Espero que você tenha aborto espontâneo”, escreveu um.

“Eu vou até sua casa e vou mat*r seu bebê. Não estou brincando com isso, apenas espere”, ameaçou outro.

Junto às ameaças, a modelo fez um desabafo: “para qualquer um que ache normal escrever algo do tipo. Vejo esse tipo de coisa como chocante e espero que vocês tenham vergonha de vocês mesmos. Somos melhores que isso”, escreveu.

Eliminação do Arsenal

As ameaças ocorreram pouco depois da eliminação dos Gunners para o United, nas disputas de pênaltis após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Bruno Fernandes abriu o placar e colocou o Manchester em vantagem aos 52 minutos. Aos 63′, o brasileiro Gabriel Magalhães deixou tudo igual no Emirates Stadium, em Londres.

Kai Havertz ficou responsável pela segunda cobrança dos Gunners, mas bateu fraco e facilitou a defesa de Bayidir. O United fechou a disputa em 5 a 3 e avançou à próxima fase da FA Cup.

O atacante alemão ainda se envolveu em uma discussão com Harry Maguire, defensor do United, durante a segunda etapa. Isso porque o árbitro do clássico marcou um pênalti a favor dos Gunners em lance envolvendo Havertz, mas o zagueiro alegou simulação: “Canalha trapaceiro”.

Gravidez

O casal mantém a vida pessoal longe dos holofotes – ou tenta. As poucas publicações que têm juntos envolvem momentos marcantes para os dois, como o casamento e a gravidez de Sophia. Os registros da cerimônia, que ocorreu em julho de 2024, renderam inúmeros comentários entre modelos e atletas companheiros do atacante.

Uma publicação compartilhada por sophia havertz (@sophiaaemelia)

Já na publicação da gravidez, no dia 28 de novembro, o casal optou por privar os comentários. “Nossa maior benção”, anunciou.

