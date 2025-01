Cebolinha, Viña e Pedro: a situação dos lesionados do Flamengo

O Flamengo atualizou a situação de Viña, Pedro e Everton Cebolinha, todos lesionados do Flamengo. Os três jogadores fizeram exercícios de fortalecimento indoor, na manhã desta segunda-feira (13). Na sequência, o uruguaio realizou trabalhos na piscina, enquanto os outros dois atacantes treinaram na caixa de areia. Por fim, o período da tarde será de regenerativo no CT George Helal para o trio.

No ano passado, o Flamengo divulgou que Cebolinha já estaria em condições de ir aos EUA. Ele vinha de uma boa evolução e, mesmo que mantivesse trabalhos específicos, poderia viajar com o elenco. Porém, o atleta rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou passar por cirurgia. Em novembro, ele voltou a treinar com bola em campo

O artilheiro do Flam, Pedro, precisou reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O camisa 9 tem retorno previsto para abril ou maio deste ano e deve reforçar o Fla a tempo do Mundial de Clubes.

Por fim, Viña teve o quadro mais grave. Além de a lesão em agosto atingir o ligamento cruzado anterior, o menisco do joelho direito ficou comprometido e houve também uma fratura na tíbia. Ele, afinal, tem previsão de 10 a 12 meses de recuperação.

“Esses atletas necessitam ainda de um cuidado fisioterapêutico de recuperação. Os três ficarão em tratamento integral durante o período de viagem da equipe principal para que a gente possa fazer adaptações dos tratamentos que eles vêm fazendo os longo desse tempo e poder fazer as evoluções deles individualmente para que todos tenham melhoras de forma salutar. Observamos que esses atletas precisarão desse ajuste e é o que será feito nesta semana. Acredito que a gente consiga bons resultados, principalmente com essa evolução que já observamos nesses dois dias de tratamento que estamos acompanhando os atletas”, disse o Fábio Marcelo, fisioterapeuta do Flamengo.

E Arrascaeta?

O fisioterapeuta também explicou a situação do uruguaio Arrascaeta. O meia passou por artroscopia no joelho no final do ano passado e está junto da delegação nos EUA.

“O Arrascaeta o departamento médico observou que ele pode fazer parte do grupo que vai viajar. Para que ele possa treinar fisicamente, evoluir nessa condição física mas também com essa questão de melhorar a questão muscular dele. Está a cargo da fisiologia e lá ele terá todos à disposição para que possa evoluir gradativamente e recondicionar da mesma forma”, acrescentou Fábio Marcelo.

