Athletico anuncia a contratação do atacante Isaac, ex-Fluminense

O Athletico anunciou a contratação do atacante Isaac, formado nas divisões de base do Fluminense. Assim, o jogador, de 20 anos, que esteve envolvido na negociação por Agustín Canobbio, assinou firmou vínculo com o Furacão até o final de 2027.

“A primeira impressão foi muito boa. O Athletico tem uma estrutura enorme. Pretendo jogar bastante aqui, fazer uma grande temporada e contar com o apoio dos torcedores, para levarmos o Athletico de volta à elite do futebol brasileiro”, disse o novo atacante rubro-negro.

Natural de Teresina, capital do Piauí, o jogador iniciou sua trajetória nas categorias de formação do River. Em 2021, após disputar a Copa do Brasil pelo clube, chamou a atenção do Fluminense e chegou para a equipe Sub-17. Dois anos depois, esteve entre os profissionais, disputou 28 jogos e marcou dois gols.

“Hoje, quero expressar minha sincera gratidão ao Fluminense, que foi mais do que um clube; foi uma escola e um lar para mim nesses 4 anos. Obrigado, Fluminense por todas as oportunidades, conquistas e ensinamentos!

Foi uma honra! Serei pra sempre um Moleque de Xerém!“, escreveu Isaac.

